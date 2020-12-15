رئيس «أبوقرقاص»: تحرير 230 محضر إزالة في حملة على شوارع المدينة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ الإزالات الإدارية. ورافق رئيس مركز أبوقرقاص، محمد عادل، مدير ادارة الإشغالات بمركز أبوقرقاص، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٣٠ محضر إشغال طريق وإزالات إدارية، ومحاضر تموينية ومحاضر نظافة، وإزالة التعديات، ونظافة وفتح الشارع أمام المارة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا. حملة انضباط بأبوقرقاص حملة انضباط بأبوقرقاص حملة انضباط بأبوقرقاص حملة انضباط بأبوقرقاص حملة انضباط بأبوقرقاص الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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