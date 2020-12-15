شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» في وداع مجلس النواب الحالي: «جميعنا يخدم الوطن من أي موقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أخر جلسات مجلس النواب، بدور الإنعقاد السادس والأخير، بكلمة هنأ فيها الدولة والنواب بنهاية دور الإنعقاد، قائلا: «أود في نهاية دور الانعقاد العادي السادس أن أهنئ الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في اتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير في ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

وتابع رئيس مجلس النواب: «كما أهنئ السادة النواب الفائزين في الانتخابات وأقول لهم أمامكم مسؤوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد.

ووجه «عبدالعال» كلمة للنواب الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة وفقدوا مقاعدهم قائلاً: «لمن لم يحالفه الحظ أقول.. إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز علينا من أي موقع، ومن أي مكان».