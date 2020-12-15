شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الطعون على قرارات دمج النقابات الفرعية للمحامين لهيئة مفوضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دائرة فحص طعون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعنين على قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.