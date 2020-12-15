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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الانتاج الحربى يلتقى الفائز بمسابقة المبتكر الصغير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على لقاء الطالب العربى عبد الصمد العربى بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (الصف الأول – تخصص حاسبات) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لحصولة على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة "المبتكر الصغير" وذلك بحضور المهندس أسامة عبد العزيز مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع.
وأوضح المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكرأن الطالب العربى عبد الصمد العربى قام بإختراع جهاز لترشيد إستهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة "المبتكر الصغير" وهو ما دفع الوزير "مرسى" للقاء الطالب وتحفيزه وذلك استعداداً لمشاركة الطالب بإختراعه فى إختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24/12/2020 لإجراء الاختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين.
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