شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على ناقلة نفط بميناء جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت رابطة العالم الإسلامى باسم كافة مجامعها، ومجالسها وهيئاتها العالمية الهجوم الإرهابي بقاربٍ مفخخ على ناقلة نفط بميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الرابطة فى بيانٍ صدر عن معالى أمينها العام، رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنها تستنكر وتُدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولى فى استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.

وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامى المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التى يُمارسها الإرهاب فى ظِل هزائمه المُتتالية.