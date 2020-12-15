شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أمانى أبوزيد قائدة أفريقية بالهندسة من الاتحاد الدولى للتعليم الهندسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إنجاز جديد للمرأة المصرية والأفريقية والعربية اختار الاتحاد الدولى لجمعيات التعليم الهندسى (IFEES) ومجلس عمداء الهندسة العالمى (GEDC)، الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى "قائدة أفريقية فى مجال الهندسة" وذلك اعترافا وتقديرا عظيما لإنجازاتها فى مجال الهندسة وتمثيلها المشرف للمرأة الأفريقية المهندسة فى هذا القطاع.

‎و تم توجيه الدعوة للدكتورة أمانى أبو زيد للمشاركة فى كتابة فصل فى سلسلة الكتب الناجحة: بعنوان: "الارتقاء إلى القمة: القيادات الهندسية النسائية الأفريقية يشاركن فى رحلاتهن إلى النجاح المهني".

والاتحاد الدولى لجمعيات التعليم الهندسى ومجلس عمداء الهندسة العالمى منظمتان عالميتان رائدتان تدافعان عن التميز والمشاركة الملهمة فى مهن الهندسة ويضم مجلس عمداء الهندسة العالمى 220 عضوا من 40 دولة.

يذكر أن الدكتور أمانى أبو زيد المرشحة المصرية الوحيدة فى انتخابات مفوضى الاتحاد الأفريقى المقرر أن تجرى بداية شهر فبراير المقبل خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وتتنافس الدكتورة أمانى أبو زيد على منصب مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة ( النقل الجوى والبحرى والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة )، وهو المنصب ذاته الذى تشغله حاليا حيث انتخبت من قبل رؤساء الدول الأفريقية والحكومات فى عام 2017.

والدكتورة أمانى أبو زيد خبيرة دولية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة فى مناصب قيادية فى المنظمات الدولية وتترأس منظمات وبرامج أفريقية ودولية.

ولديها معرفة عميقة وخبرة طويلة فى أفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية، ولها إنجازات ملموسة وباع طويل مجال البنية التحتية، الطاقة والاندماج الإقليمى فى أفريقيا.

و تعمل على رفع صورة أفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال فى المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمى، وحشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الأفريقية واستراتيجيات التعافى ما بعد COVID19 تحت شعار "التعافى المستدام، الأخضر والذكي" وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات

وتقود الدكتورة أمانى أبو زيد تنفيذ السوق الموحد الأفريقى للنقل الجوى والسوق الرقمى الموحد والسوق الأفريقى للطاقة

و أطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمى، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذى يركز على المعايير الذكية والمستدامة ودور المرأة ودور القطاع الخاص؛ وتنفيذ سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقى.

ودعم المرأة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ أسست الشبكة الأفريقية للمرأة فى البنية التحتية (ANWIN) •

وأدارت الدكتورة أمانى أبو زيد أكبر محفظة للبنك الأفريقى للتنمية (٨ مليار دولار)، ونفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة فى العالم "نور"

شغلت د. أمانى أبوزيد مناصب دولية عدة وهى:

عضو لجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة

‎ورئيسة المجلس الاستشارى لمركز أبحاث المدن الأفريقية، جامعة مانشستر وزارة التنمية الدولية البريطانية

‎عضو مجلس إدارة المجلس الاستشارى رفيع المستوى للهوية الرقمى من اجل التنمية بالبنك الدولي

‎عضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة

عضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة، المنتدى الاقتصادى العالمي

والرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة "أفريقيا الذكية"

الدكتورة أمانى أبوزيد تتقن الفرنسية والإنجليزية والعربية مع الإلمام بالإسبانية.

تخرجت فى كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، وتحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير فى الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير فى إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور"، بالإضافة إلى دبلوم فى الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

وحصلت الدكتور أمانى أبو زيـــــــــد على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها وتفوقها وتميزها والتى شملت اختيارها مرتين فى 2012 و2019 و2020 كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا فى القارة الأفريقية وو جائزة الاكثر شهرة وسمعة طيبة فى أفريقيا فى 2020، وقلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوى، وكرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد 20 شخصية صانعة لمستقبل العالم، واختارها الاتحاد الأوروبى كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروبى كما اختارتها جامعة مانشستر فى 2018 بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا.