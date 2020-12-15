شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين إعلان «بوكو حرام» مسئوليتها عن اختطاف 400 طالب فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الجماعات الإرهابية في أفريقيا تنتهج عمليات اختطاف الأطفال كخطوة في طريق تجنيدهم ضمن صفوف تلك الجماعات، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تنامت بشكل كبير حتى أصبحت تشكِّل كارثة إنسانيةً وخطرًا كبيرًا يهدِّد المجتمعات.

وأدان المرصد إعلان جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، فى تسجيل صوتى لها، عن اختطاف نحو 400 طالب فى الهجوم الذى شنَّته على إحدى المدارس الثانوية فى محافظة «كانكارا» التابعة لولاية «كاتسينا» النيجيرية.

وأعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" فى نيجيريا، أبو بكر الشكوى، مسؤولية الحركة عن خطف المئات من طلاب مدرسة ثانوية بولاية "كاتسينا" شمال غربى البلاد، وقال الكشوى ـ فى تسجيل صوتى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إننا "نقف وراء عملية الخطف فى ولاية كاتسينا".

وكان الرئيس النيجيرى محمد بخارى، قد أدان الهجوم وأمر بتعزيز الأمن فى جميع المدارس، كما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية فى الولاية.

جدير بالذكر أن الوضع الأمنى تدهور بشكل كبير فى شمال نيجيريا منذ انتخاب الرئيس بخارى فى 2015، الذى جعل مكافحة "بوكو حرام" فى مقدمة أولوياته.