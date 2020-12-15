شكرا لقرائتكم خبر عن الرى والزراعة تبحثان الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى برئاسة المهندس شحته إبراهيم - رئيس مصلحة الرى لمتابعة الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث بحضور ممثلى أجهزة الوزارتين، حيث تم بحث الموقف التنفيذى للمشروع ومتابعة المستجدات ومناقشة سبل التوسع فى التنفيذ.

وكلف وزيرا الرى والزراعة بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والاحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومى.

وتم الإتفاق بين الأبرك والزراعة على عدم تقنين الأراضى من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن يكون التقنين مشروط بتطبيق نظم الرى الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التى تحتاج لاستصدار قرار وزارى لها لتطبيق نظم الرى الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذى لمشروع الرى الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجارى العمل فى تنفيذه.

وأوضح قطاع تطوير الرى، أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها اتاحة القروض للمزارعين بفائدة 5% وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول علي تلك القروض.

يذكر أن وزارة الرى تعمل على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

ونجحت وزارة الرى فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادى والدلتا والتي تسهم في زيادة الانتاجيه المحصوليه للفدان، و الكفاءه الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفه بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح و المواطن المستهلك للانتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفه.