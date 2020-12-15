عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والخروج منها "متعافي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ13/8/2020، والذي يهدف إلي المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد عبد العال، أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هي أكبر مقترض في العالم، قائلا: لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هي حركة الاقتصاد في العالم.​