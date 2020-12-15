ضبط فتاة بالإسكندرية تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فتاة أنشأت صفحة على أحد المواقع تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.
معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على أحد المواقع تحتوي على العديد من الصور الفتيات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط (هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم").
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
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