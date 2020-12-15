تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الناشطة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، لجلسة ١٢ يناير. كانت نيابة أمن الدولة أصدرت في يونيو الماضي قرارًا بضبط وإحضار المتهمة، بعد أن كشفت التحريات نشرها أخبار كاذبة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد.

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