شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد الأعمال الجارية ضمن المرحلة الثالثة للممشى السياحي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية ضمن المرحلة الثالثة للممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندسة سلوى صبحي، وكيلة وزارة الإسكان بالشرقية، عن الأعمال الجارية بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات، وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين، وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثالثة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشى، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق .

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالحفاظ على الممشى ونظافته، حيث أنه يمثل متنفس طبيعي لهم ويستخدم للاستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.