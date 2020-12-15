شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نتعاون مع وزارة التعليم لبناء شخصية الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، إن الوزارة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم لبناء شخصية الطفل المصري.

وقال «جمعة» خلال ندوة «بناء الوعي» التي عُقدت في المجلس الأعلى للإعلام، الثلاثاء: «كنا وقعنا مع سلسلة النشئ لعمل سلسلة كتب، كما أننا سوف نتفق مع مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للطفل، لعمل رحلات لأطفال مسلمين ومسيحيين، وسوف يقومون بالتعايش مع بعضهم البعض، ويقومون بزيارة مجمع الأديان، وعدد من الكنائس، وعدد من المساجد، والمعبداليهودي، وعدد من الأماكن الأثرية، وسوف يكون هناك تنسيق مع المجلس القومي للمرأة في هذا الملف، وقد جاء ذلك خلال مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021، التي أطلقت اليوم في المجلس الأعلى للإعلام.

كرم جبر ووزير الاوقاف

كرم جبر ووزير الاوقاف

كرم جبر ووزير الاوقاف

كرم جبر ووزير الاوقاف