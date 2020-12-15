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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاوقاف يطالب بالإبلاغ عن المدرس الذي يتحدث عن حسن البنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من يرى أو يشاهد مدرس يتحدث في الفصل عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان بتقديم شكوى، وذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم في المجلس الاعلي للاعلام، لبناء الوعي، 2021، بمشاركة كرم جبر رئيس المجلس وعدد من اعضاء الاعلي للاعلام .
واضح المجلس الاعلي للاعلام، أنه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، «ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة»، حسب بيان المجلس.
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