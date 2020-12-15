محافظ الوادي الجديد يوجه بوضع لوحات إرشادية لإظهار المعالم الأثرية بحديقة 30 يونيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوضع لوحات إرشادية وكتيبات على نماذج المعالم الأثرية والثقافية لتعريف زائري حديقة ٣٠ يونيو بأهميتها الثقافية والتاريخية، مع وضع برنامج للرحلات تتضمن أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وعرض أفلام توعوية وتثقيفية على شاشة العرض بالحديقة لزيادة الوعي بالسلوكيات والآداب العامة والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارته لحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة يرافقة المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ،والتي تزامنت مع زيارة لرحلة طلابية لأحد المدارس، حيث التقي معهم والتقط الصور التذكارية، الذين أبدوا إعجابهم بالحديقة بعد تطويرها، والتي أصبحت متنفس حضاري يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي . الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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