شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يدين هجوم «بوكو حرام» جنوب النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الهجوم الهمجي الذي شنته جماعة بوكو حرام في منطقة ديفا جنوب النيجر، والذي خلف أكثر من 27 قتيلاً والعديد من الجرحى. .

كما أدان موسي فقي الهجوم على مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا واختطاف العديد من الطلاب.

وإزاء تجدد الأنشطة الإرهابية حول بحيرة تشاد، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تكثيف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وإلى مزيد من التضامن مع دول المنطقة، مقدما تعازيه لأسر الضحايا ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على الأطفال المخطوفين.