شكرا لقرائتكم خبر عن «احميها_ من _الختان».. حملة «القومي للمرأة» للتوعية بمخاطر ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة اعلامية توعوية بعنوان«احميها_ من _الختان»، والتى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والاذاعيه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان، ويأتى ذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واستكمالا لانشطة ال16 يوم لمناهضه العنف ضد المرأة.

أوضحت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الاهالي والاباء والامهات بنبذ هذه الجريمة غير الانسانية، مشيرة إلى أن رفع وعى الأفراد جزء اساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجهها مجتمعاتنا والتى مازالت الفتيات تعاني فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضه انسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدي إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه اعضائهن التناسليه، معربه عن املها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة في توضيح الصورة الحقيقة المظلمه تجاه هذه الجريمة .