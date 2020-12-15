شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الصين يستعرض مبادرات الرئيس السيسي الموجهة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير الدكتور محمد البدرى، سفير جمهورية مصر العربية فى بكين، كضيف شرف فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار العالمى للقادة الشباب، الذى انطلق فى بكين بتنظيم مشترك بين مركز الصين والعولمة، وأكاديمية الدراسات المعاصرة للصين والعالم، تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة تشينخوا الصينية، وبمشاركة وحضور لفيف من المسئولين الصينيين وممثلى عدد من المنظمات والهيئات الدولية، فضلا عن عشرات من الكوادر والقيادات الشابة.

استعرض د. البدرى فى كلمته مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المعنية بالشباب، والتى تسعى للاستفادة من طاقاتهم وتأهيلهم لقيادة عالم المستقبل، وأهمها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومنتدى شباب العالم الذى عُقد فى مصر ثلاث دورات منه على مدار السنوات الماضية، منوها بأن هاتين المبادرتين تم إطلاقهما تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس، بما يؤكد على الأهمية الكبيرة التى توليها القيادة والدولة المصرية لمسألة تأهيل وتمكين القيادات الشابة، ولفتح حوار معهم بقصد نقل الخبرات وتقليص الفجوة بين الأجيال، وصولا إلى مجتمع وطنى وعالمى قادر على الاستفادة من الطاقات الشابة، وتوظيفها لصالح أوطان وعالم أكثر رخاء وتقدما.

كما أكد السفير البدرى على الدور الهام الذى يقوم به الشباب فى قيادة عالمنا المعاصر، ملقيا الضوء على حقيقة أن شباب هذا الجيل أكثر حظا من الأجيال السابقة بفضل المبادرات العالمية والوطنية الرامية إلى الاستفادة من طاقاته وإبراز إنجازاته فى بناء عالم اليوم، ومجابهة تحدياته، وتأهيله لقيادة دوله ومجتمعاته لاقتناص الفرص التى يحملها المستقبل.

وختاما أكد د. البدرى على أهمية فتح قنوات تواصل بين مبادرات الشباب فى الصين وكل من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، مشيرا إلى وجود خبرات مصرية واسعة بعد نجاح هذه التجارب فى مصر، يمكن لها أن تساعد نظيراتها الصينية الموجهة للشباب.