شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تعيد فتح قنصلياتها لمنح التأشيرات فى مصر وعدد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات في جمهورية التشيك أنه باستثناء القنصليات في أولان باتور ومنجوليا وباكو بأذربيجان، فإن جميع القنصليات التشيكية في جميع أنحاء العالم مفتوحة حاليًا، على الرغم من أنها لا تقدم جميعًا خدمات بدوام كامل، حسبما أعلنت حكومة التشيك.

ووفقًا للإعلان ، تقدم السفارات التالية جميع أنواع خدمات التأشيرات، ما يعني أنها توفر تجديدًا كاملاً لخدمات التأشيرة، وذلك فى عدد من الدول مثل أستراليا، والمجر،وكرواتيا ، وأيرلندا ، واليابان، وكوريا الجنوبية،وألمانيا، وبولندا، والنمسا ورمانيا، وسلوفاكيا، وتايلاند، والمملكة المتحدة.

وبسبب حالة فيروس كورونا ، تقدم بعض السفارات تجديدًا جزئيًا لخدمات التأشيرة، فى دول مصر، والجزائر، والأرجنتين ، وأفغانستان، وأرمينيا، والصين، والبوسنة والهرسك، والبرازيل واثيوبيا، والهند،والعراق، واسرائيل، وايران،لبنان، والسعودية والسنغال.

وتقدم القنصليات خدمات التأشيرة الجزئية بموجب الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة في جمهورية التشيك لأفراد الأسرة من مواطني الاتحاد الأوروبي أو مواطني التشيك ، والشركاء غير المتزوجين لمواطني الاتحاد الأوروبي وعمال النقل الدوليي.

وفي أغسطس استأنفت السفارات الرسمية عملها ، في حين أعلنت السلطات في جمهورية التشيك أن عددًا كبيرًا من السفارات في جميع أنحاء العالم ستبدأ في مواصلة عملها.

وفي سبتمبر الماضي ، كشفت جمهورية التشيك أنها ستجدد قريبًا خدمات التأشيرات في بوجوتا ، كولومبيا ونور سلطان ، كازاخستان.