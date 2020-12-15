أمطار غزيرة تمتد للقاهرة للكبرى.. والأرصاد تكشف خرائط الطقس حتى الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 18 ديسمبر 2020:

- يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : - يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس العريش - رفح ) . أمطار متوسطة : على مناطق من ( الأسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل . كاترين ) . وأمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى . أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) . نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

- يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 : - يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( رشيد . بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الاسكندرية ) . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبري . فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحري . شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 : - يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 : فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم . دمياط بورسعيد .. العريش - رفح ) . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري . . شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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