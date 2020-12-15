شكرا لقرائتكم خبر عن "نوة قاسم" تضرب الإسكندرية وتغرق شوارعها × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمطار غزيرة هطلت على مدينة الإسكندرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استقبل أهالى الإسكندرية، "نوة قاسم"، والتى جاءت متأخرة عن موعدها بسبب التغيرات المناخية، حيث كان من المعتاد أن تضرب الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر فى كل عام، ووفق التوقعات العامة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية سوف تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة اليوم الثلاثاء، وأمطار متوسطة غدا الأربعاء، وخفيفة يوم الخميس.







الأمطار على الكورنيش

شاب يسير على الكورنيس فى الأمطار

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطوا المشاهد الجميلة والمميزة للإسكندرية فى الأمطار، حيث كشفت الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، عن الجانب الآخر للأمطار، حيث ازداد بعض المناطق جمالا تحت الأمطار، بينما عانت أماكن أخرى من الغرق وتحديدا بعض مناطق الكورنيش.



احد شوارع اسكندرية





اسكندرية

ويرصد ”الخليج 365”، 10 صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، من قبل بعض أهالى اسكندرية التى شاركوها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تويتر، وفيس بوك.



استاد اسكندرية



امطار

من جانبه، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.



شفط المياه



غرق بعض المناطق