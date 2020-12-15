شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط اليوم وغدا وسحب ممطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر الأبيض المتوسط حتى غد الأربعاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية علي البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدى إلى سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض آخر فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



