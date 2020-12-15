شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تدريب الفتيات ببرنامج مودة لإكسابهن مهارات بناء حياة أسرية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء إطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائى تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التى ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتى عمل، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف المشروع تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجارى بمحافظات الوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، لإجمالى 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية.

ويتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعى المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.

وينقسم التدريب إلى ثلاث جلسات، الجلسة الأولى: تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.

الجلسة الثانية: تتناول الأبعاد الشرعية للحياة الزوجية.

الجلسة الثالثة: تتناول الجوانب الصحية في الحياة الأسرية وأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وقدم الجلسات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وخبراء الصحة الإنجابية.