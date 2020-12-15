شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يدعو لاستخدام الكارت الذكى بدلا من التذاكر الورقية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شركة المترو دعوتها للركاب لاستخدام الكارت الذكى المشحون بتذاكر نقدية أو ما يعرف بـ"محافظ التذاكر النقدية أو ما يعرف بالكارت"، بدلا من التذاكر الورقية لمواجهة كورونا من خلال تقليل الاحتكاك والتلامس بين الصرافين والركاب.

وطالبت شركة المترو الركاب باستخدام كروت محافظ التذاكر النقدية خلال استقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية لمواجهة فيروس كورونا، حيث لا يضطر الراكب للوقوف في أمام شبابيك التذاكر بالمحطات قبل كل رحلة لشراء التذكرة الورقية.

وتمكن المحفظة النقدية من شحن الكارت الذكى بمبالغ تصل إلى 200 جنيه تمثل مجموعة تذاكر مجمعة، ويمكن استخدامها فى استقلال خطوط المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

وواصلت شركة المترو دعوة الركاب والإذاعة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات لحث المواطنين على ارتداء كمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد فيروس كورونا، مع استمرارها في توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.