شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يطلق حملة للتوعية بقضية ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم حملة إعلامية توعوية بعنوان" احميها من الختان"، التى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستكمالا لأنشطة الـ16 يوم لمناهضه العنف ضد المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالى والأباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية ، مشيرة إلى أن رفع وعى الأفراد جزء أساسى للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجهها مجتمعاتنا والتى مازالت الفتيات تعانى فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضه انسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدى إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه أعضائهن التناسليه ، معربه عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة فى توضيح الصورة الحقيقة المظلمه تجاه هذه الجريمة .