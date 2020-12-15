شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.7 طن لحوم ودواجن وأسماك بالهرم والطالبية وإمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 2.7 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم وأسماك ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك على خلال حملات تم تنفيذها على مدار الشهر على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى، للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى، أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وشملت المضبوطات 800 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مخزن تابع لمطعم بناحية الهرم و 610 كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة لدى مفرمة لحوم باكتوبر و360 كجم لحوم مفروم ومصنعاتها فاسدة لدى مكان تجهيز تابع لمطعم بالطالبية و145 كجم أسماك ومصنعات لحوم لدى سوبر ماركت بالهرم و825 كجم مقطعات كبدة ودواجن ودهون حيوانية فاسدة، لدى مطعم وسيارة محملة بامبابة.



