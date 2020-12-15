شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: من يرى معلم يتحدث عن حسن البنا يتقدم بشكوى رسمية فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة حريصة بالحضانات، وذلك لإيمانها بأن بناء الوعى يبدأ من مرحلة النشء والأجيال الجديد، ومرحلة التشكيل للطفل، لافتا إلى إصدار 4 كتب كما أصدرنا مجلة الفردوس لكل الأطفال وخصصنا سلسلة اسمها رؤية للنشء بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب.

وأوضح جمعة، خلال كلمته اليوم، خلال ندوة إطلاق استراتيجية بناء الوعى بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 2021، أن الوزارة تواصلت مع المجلس القومى للمرأة بشأن عمل تعايش مع الأطفال، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات والرحلات للمسجد والكنيسة ومجمع الأديان.

وأكد جمعة، انه تم عمل قراءة لكتب التراث وأعادت صياغتها فى حوالى 67 كتاب، وذلك بعد ثبوت احتوائها على بعض المصطلحات والمفاهيم التى تتطلب إعادة مراجعة وضبط للصياغة، مطالبا كل من يرى أو يشاهد مدرس يتحدث عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية بتقديم شكوى رسمية من باب الايجابية المجتمعية.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الإيجابية المجتمعية، متابعا: "من يرى مدرس يتحدث مع التلاميذ عن حسن البنا يتقدم بشكوى رسمية، وهكذا فى المساجد لو مارسنا الايجابية المجتمعية لردع كل السلبيات وألف معلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم وهكذا فى الزوايا".

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة حولت الكتاتيب إلى ما يسمى بالمدارس الفكرية "حيث عملنا نظام جديد اسمه المدارس القرآنية التى لا تكتفى بالتحفيظ ولكن التربية أيضا"، مقترحا إطلاق استراتيجية بناء الوعى فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم دورة مشتركة مع الأعلى للإعلام فى التأهيل المشترك لمن يقدم البرامج الدينية.

وقال جمعة:" كان أحد أهم مشاكل الانتخابات خلال 30 سنة من عام 1980 وحتى 2010 استخدام الإخوان الإرهابية المساجد فى الدعاية الانتخابية، ولكن الآن لم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك، وكان هناك رقابة شديدة على ذلك، كما أنه فى فترة الغلق بسبب كورونا من فتح زاوية أثناء الغلق تقرر إنهاء خدمته فورا".