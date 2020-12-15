شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو يرافقه المهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة المنفذة للأعمال. يذكر أن المشروع عبارة عن برج كامل مكون من خمسة عمارات بقيمة 611 مليون جنيه ويتكون من ثلاثة أدوار هي أدوار البوديوم، وهو عبارة عن جراج بمساحة 7085م مربع والدور الأرضي تجاري بمساحة 6640م مربع والدور الأول جراج علوي بمساحة 6640م مربع و18 دور متكررة بمساحة 2800م مربع. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع «مثلث ماسبيرو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.