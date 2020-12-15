شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 قضية تموينية في حملة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين في أسوان، من ضبط 23 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق. وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا مخالفات مخابز البلدية، و 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 11 قضايا عدم حمل شهادة صحية. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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