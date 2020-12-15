شكرا لقرائتكم خبر عن 28952 طالب وطالبة يؤدون امتحان أولى ثانوي التجريبي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قيام 28952 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوي، أداء الامتحان التجريبي، بمادتي اللغة العربية والإحياء، داخل 127 مدرسة، من بينها 117 مدرسة حكومي، و10 مدارس خاصة .
وقال «الرشيدي» في تصريحات صحفية، إن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من خلال أجهزة التابلت، سواء داخل المدارس أو المنازل، أو أي مكان، دون حدوث مشكلات .
وأضاف «الرشيدي» إن الامتحان تجريبي، في شكل تقييم جديد يتم تطبيقه على الطلاب منذ عام 2018، حيث يختبر الطالب الكترونيا، على التابلت في المنزل أو المدرسة .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر 28952 طالب وطالبة يؤدون امتحان أولى ثانوي التجريبي في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.