شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين: نحتاج 750 محطة وقود تعمل بالغاز في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، وخبير قطاع السيارات، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز، من شأنه أن يقلل من عوامل التلوث البيئي، والحفاظ على صحة المواطنين، وما تقدمه الدولة من تسهيلات في هذا المجال، سيدعم التحول إلى العمل بالغاز بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، إن السيارات تخضع لفحص قبل تحولها للعمل بالغاز، وتقدم لها شركات الغاز صيانة وفحص كبيرين، لمعرفة ما إذا كانت السيارة جاهزة للعمل بالغاز.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى، أن هناك منظومة بالكامل تعمل في إطار تحول السيارات للعمل بالغاز، وسيشمل سيارات الملاكي والأجرة كذلك. وفي 2023 سيكون هناك نحو 750 محطة غاز، وحاليا يوجد نحو 250 محطة، وذلك لتكون تلك السيارات جاهزة للعمل.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البترول لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتنسيق مع شركتي كارجاس وغازتك.

ولفت إلى أن ذلك سيتم من خلال تقديم قروض ميسرة وفترات سداد مناسبة لمساعدة المواطنين في تحويل سياراتهم سواء كانوا من أصحاب السيارات الخاصة أو أصحاب سيارات الأجرة والميكروباص.

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي - صورة أرشيفية

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة قلين للغاز الطبيعي - صورة أرشيفية