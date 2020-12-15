شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي ألماني: جائحة «كورونا» أزمة فريدة من نوعها ولكنها ليست نهاية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جيهلين رئيس قطاع التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية في مصر، ان انتشار جائحة كورونا التي أطاحت بنا جميعا، تشكل أزمة فريدة من نوعها ولكنها ليست نهاية العالم، مشددا على أن النقاش السياسى يساهم في مواجهة الأزمة.

وأضاف جيهلين خلال جلسة النقاش المجتمعى حول «نظم التغطية الصحية و منظورها الحقوقى فى سياق جائحة كورونا»، والتي نظمت بدعم من الاتحاد الأوروبى، والتعاون الإنمائى الألمانى وبالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمة شمسية للحلول الصحية المبتكرة، أن الجائحة التي تسببت في كوارث عالمية وضربت النظم الصحية عالميا تتطلب مواجهتها فتح نقاش لكل الاتفاقيات الدولية والمحلية المعنية بالصحة.

وتابع أن الحق في الصحة ليس أمرا جديدا ولكن الجائحة فرضت علينا وضعا جديدا ، وفي مصر هناك دستور به مواد تتعلق بالحق في الصحة، وربما تتطرق لها جلستنا اليوم.

وواصل جيهلين ألمانيا ليست مهتمة بالقطاع الصحي بمعنى الكلمة ولكنها مهتمة بقضية التنمية بمنظورها الاشمل وفي القلب منها قضية الصحة، مشددا على أنه لا يمكن الانتقال إلى التنمية دون الحديث عن أثر الصحة على عمليات التنمية.