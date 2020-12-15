شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية الرئيسية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني على مدار يومي الأربعاء والخميس 16و17ديسمبر.

وأضاف أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن (نساء، أطفال، عظام، جلدية، تنظيم أسرة، أسنان، جراحة، وباطنة)، مؤكدا أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا لجميع المرضى بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حال الحاجة لذلك، داعيا المواطنين بسرعة التوجه إلى القافلة لتلقي الخدمات الطبية مع ضرورة اتخاذ الجميع لوسائل الوقاية والحماية.