شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الصغير لجمادى الأولى يزين السماء الليلة ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد هلال شهر جمادى الأولى الصغير بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020 والانتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبى الغربى في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هلال القمر الصغير سيكون أعلى يسار موقع غروب الشمس (بالنسبة للراصد)، حيث يأتى ذلك بعد يوم من كسوف كلي للشمس شوهد في امريكا الجنوبية، وخلال بضعة ليالي مقبلة سيرصد الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضىء بنور خافت، وهو عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، وسيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس يوماً بعد يوم.

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

وبشكل عام فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في حوالي 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمري النجمي ، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في حوالي 29.5 يوم ويسمى الشهر القمري الاقتراني، وإذا لن يتمكن الراصد من رؤية هلال القمر هذه الليلة لعوامل جوية فالفرصة متاحة بشكل أكبر بعد غروب شمس الأربعاء 16 ديسمبر حيث سيكون قد ارتفع بشكل أكبر عاليا فى السماء وزادت إضاءة مقارنة بهذه اليوم.