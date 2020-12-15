شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب بلجنة لمراجعة شهادات وفاة أعضائها منذ بداية جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض الصدر والأمراض المُعدية، لمراجعة ملفات وتحاليل الأطباء المتوفيين جراء الإصابة من كورونا، منذ بداية الجائحة، لإثبات تحديد أن كان الوفاة بسبب كورونا من عدمها، مشيرا إلى أن عدم تفعيل قرار الحكومة باعتبار الوفاة بكورونا كإصابة عمل، حال دون إثبات ذلك بشهادات الوفاة، وبالتالى حرمان عددا من أسر شهداء الأطباء من 80% زيادة بالمعاشات.

وأضاف عبد الحى، فى مؤتمر صحفى أونلاين لنقابة الأطباء: "هناك دول تلجأ لعمل مسحات من الأنف لشهداء الفرق الطبية لإثبات وفاتهم بكورونا من عدمه، إلا أن فى مصر هناك العديد من الاعتبارات الإنسانية والمجتمعية التى تمنع تطبيق ذلك، لذا النقابة تطالب بتغيير كود وفاة الأطباء بكورونا إلى إصابة عمل وفق القرار الصادر من الحكومة، وإثبات الوفاة بكورونا لمن ثبت إصابتهم بالفيروس فى شهادات الوفاة للأطباء".

وتابع أما من توفوا بالكورونا من الفرق الطبية ولم يتم عمل مسحات لهم أثناء الإصابة، نطالب بعمل لجنة من الأطباء الصدرية والأمراض المعدية لمراجعة ملفاتهم وتحاليلهم، لإثبات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن النقابة تطالب بذلك لكافة أعضاء الفريق الطبى من العاملين بالمستشفيات.