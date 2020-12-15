شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغطي الأسلاك المكشوفة في أعمدة إنارة شارع البوهى في إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من محافظة الجيزة لشكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن، بعنوان "شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وخروج الأسلاك فى شارع البوهى إمبابة بالجيزة"، قام الحى بتغطية الأسلاك المكشوفة حفاظا على حياة المارة بالشارع، مناشدة الأهالى بعدم العبث فى أى أعمدة أو محولات كهربائية فى الشارع.

العمود بعد التغطية

وكان القارئ محمد أمين محمد، أرسل شكوى من تهالك أعمدة الإنارة بشارع 21 شارع البوهي بجوار مدرسة الأمجاد بمنطقة امبابة التابعة لمحافظة الجيزة، مضيفا أن الأسلاك الكهربائية تخرج من أعمدة الإنارة بسبب عدم وجود أبواب محكمة لمنع خروج الأسلاك مما تهدد حياة المارة بالصعق،مطالبا بعمل لجان من وزارة الكهرباء ومتابعة هذه الأعمدة والعمل على حلها قبل أن تنذر بكارثة.

وتأتى هذه الإستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.