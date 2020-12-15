شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تقدم ورقة عمل حول حماية الرياضة من الفساد فى ورشة عمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى ورشة العمل المشتركة التى نظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة UNODC بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ومشاركة ممثلين عن اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وذلك تحت عنوان "حماية الرياضة من الفساد فى مصر"، حضر فعاليات ورشة العمل ممثلين عن الاكاديميين من جامعة حلوان كل من الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم والدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة والدكتورة حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد بالجامعة، والدكتور عزالدين محمد احمد استاذ الإدارة الرياضية ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية للبنين.

وشاركت كلية التربية الرياضية للبنين بورقة عمل متميزة تحت اشراف عميد الكلية عن "مداخل ومنطلقات حماية الرياضة من الفساد" تضمنت المفاهيم والتصنيفات والاشكال المختلفة للفساد فى المجال الرياضى وكذلك تناولت ورقة العمل بعض الاحصائيات العالمية ذات الأهمية فى مجال الفساد الرياضى، كما تناولت المحركات الحالية المعتمدة لمكافحة الفساد فى المجال الرياضى وخلصت ورقة العمل إلى اقتراح الكلية بعض المشروعات والتوصيات الخاصة بمكافحة الفساد فى المجال الرياضى، ومن أهم تلك المقترحات إنشاء وحدة النزاهة الرياضية، إنشاء وتطوير نظم سرية لرفع الشكاوى وبرامج لحماية المُبلغين عن المخالفات، وضع منهج دراسى موجهه للمراحل التعليمية لتلبية ثقافة النزاهة والقيم الرياضية وتعزيز روح قيم المواطنة والانتماء .

كما أشار الدكتور عميد الكلية إلى أهمية التمكين الوظيفى لخريجى كليات التربية الرياضية بصدور تشريع وظيفى لهم داخل القطاع الوظيفى الدولة باعتبارهم مرتكزات أساسية فى منظومة التنمية الرياضية وهم المتخصصين الذين يمتلكون الاعداد الأكاديمى والمهنى لدراستهم العديد من المواد المؤهلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فى الرياضة كالتشريعات والقوانين الرياضية وقانون الرياضة وأخلاقيات وقيم المهنة وغيرها جوانب الاعداد المؤهلة للقيام بهذا الدور.

ومن جهة أخرى اشارت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية للبنات أن ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التى يجب مكافحتها فى ظل سعى الدولة لبناء الإنسان المصرى على أسس حديثة لبناء انسان إيجابى داعية إلى مواجهة الفساد لمواجهة ما ينتج عنه من تدهور للقيم والأخلاق، مؤكدة على أن كلية التربية الرياضية بنات تطبق تدريس مقرر حقوق الإنسان الذى يتضمن ميثاق اخلاق حقوق المهنة الرياضى، كما قدمت توصية بعمل استبيان لتقييم الورشة حتى تكون مرجع عند إقامة ورش عمل أخرى تبدأ من حيث انتهت هذة الورشة لمعرفة نقاط القوة والضعف.

وقدمت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد مجموعة من التوصيات خلال الورشة تضمنت تفعيل ميثاق الأخلاق الرياضى فى كليات التربية الرياضية المختلفة لتكون ضمن مناهج الدراسة، كما أوصت بعودة حصص التربية الرياضية بالمدارس وتفعيل القيم الأخلاقية وممارسة الرياضة من خلال الحصص، وتشديد الرقابة على الأندية الخاصة التى تقوم بالتدريب على الألعاب الرياضية لمنع استغلال أولياء الأمور ماديا.











