شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن تعيين مستشارين جديدين للرهبنة الكرملية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، إن الأب سافيريو كانّيسترا، الرئيس العام للرهبنة الكرملية فى العالم، قد اعتمد تعيين مجلس المستشارين للمفوضية العامة للرهبنة الكرملية بمصر، تحت رئاسة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وهم كل من الأب جوزيف عبد الملاك الكرملى، (مستشار أول)، والأب أنطونيوس إسكندر الكرملى، (مستشار ثان).

والرهبنة الكرملية، واسمها الرسمي رهبنة إخوة سيدة جبل الكرمل، ويعرفون أيضًا باسم الكرمليون أو الكرمليت، هى رهبنة في الكنيسة الكاثوليكية تأسست فى القرن الثانى عشر فى مملكة بيت المقدس، وتعتمد فى روحانيتها على النبى إلياس ومريم العذراء بشكل خاص، اسم الرهبنة مأخوذ من جبل الكرمل شمال حيفا وهو المكان المذكور فى الكتاب المقدس والمقترن بالنبي إيليا، حيث قبل الله قربانه فى قمته ضمن التحدرى مع كهنة البعل.

ووضع قانون الرهبنة حسب التقليد القديس برتولد، وكانت تعتبر من الرهبنات القانتة، الرهبنات القانتة وعلى العكس من الرهبنات العاملة، يقضى أعضائها أغلب حياتهم داخل الدير بداً من العمل الاجتماعى خارجه، وينفقون أغلب يومهم فى الصلاة والتأمل فحسب، لاحقًا، أجرت الرهبنة الكرملية إصلاحات فى قوانينها وشاركت فى مجمع ترنت الإصلاحى، غير أنها حافظت على جزء منها يتبع قوانين الرهبنة القانتة، أو النسكية، وتحديدًا الفرع النسائى من الرهبنة.