شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للدارسين بالخارج: نتطلع لخروج استراتيجية استدامة ربطكم بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، فى مقر الوزارة وعبر تطبيق "زووم" اليوم الثلاثاء، حيث عقدت حلقة نقاشية معهم للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم بهدف تحصين جموع شباب مصر الدارسين بالخارج ضد أى أفكار متطرفة أو مغلوطة، وذلك فى إطار استكمال تحقيق أهداف مبادرة وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج من أجل ربطهم بوطنهم الأم مصر والاستفادة من طاقاتهم المتنوعة فى خطط التنمية.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بمجموعة الشباب، معربة عن سعادتها بالطاقة الإيجابية التى مازالت لديهم نتيجة الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج الذى اختتم أعماله منتصف نوفمبر الماضى، مؤكدة أنه وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم.

واستطردت الوزيرة قائلة للشباب: "حريصون على عقد لقاءات دورية معكم لمناقشة المسئولية التى تقع على عاتقكم فى المرحلة القادمة بشأن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، خاصة إنكم سفراء لوطنكم بالخارج وخبراء المستقبل، حيث نود أن نستمع إلى مقترحاتكم واستفساراتكم من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تسهم فى خروج استراتيجية تحقق استدامة التواصل معكم وربطكم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم والخبرات التى اكتسبتموها وتصحيح أى صور أو أفكار مغلوطة عن مصر مُتداولة بالخارج".

واستعرض عدد من الشباب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وروسيا وأوكرانيا -أمام الوزيرة- تجاربهم وأفكارهم ومقترحاتهم، إذ قال عدد منهم إنهم حرصوا على جمع الطلبة المصريين بالخارج فى جامعاتهم وتعريف الشباب بالخارج بالعادات والتقاليد المصرية، كما قال آخرون إنهم أنشئوا اتحادات للطلاب المصريين بجامعاتهم لتبادل اللقاءات والثقافات والمعتقدات المختلفة، واستعراض المشكلات ووجهات النظر حول القضايا العالمية.

وفى ختام الحلقة النقاشية، تم الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث فى الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعى الذى يتعرض له المصريين بالخارج وربطها بمبادرة "اتكلم عربي" التى يرعاها السيد رئيس الجمهورية وتتبناها وزارة الهجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة قد أطلقت فى يونيو الماضى أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين فى الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ وكانت النواة فى الزيارة التى أجرتها وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.