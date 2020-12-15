شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: من الطريف ترويج فكرة تسريب امتحان أولى ثانوى التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن الامتحان يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة. وتابع الوزير على صفحته الشخصية: هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من ٩ صباحا الى ٩ مساء لتجربة التابلت والاسئلة. لا نلقي بالا لهذه التفاهات من البعض. ممكن اى طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا لان الفكرة في التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب ولا معنى للتسريب حيث إن هذا الامتحان بلا درجات!!!



وذكر الوزير: نحن نعتبر هذا نموذج استرشادي وهو بلا درجات وبالتالي لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا. ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة في الشكل ومتكافئة المستوى في الثانوية العامة القادمة ولا يوجد لدينا أى مشكلة.

وبالمناسبة مسموح الدخول من المنزل وبالتالي من كتب المقال او مروجو الاشاعات لم يدركوا ان الموضوع هو امتحان تدريبي وليس امتحان مراقب.