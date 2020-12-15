شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. هزة أرضية بقوة 3.8 على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة ، وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب المنخفضة على مسطح البحر المتوسط تتقدم نحو الساحل تدريجيا خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على المناطق القريبة من الساحل على وجه الخصوص، تكون غزيرة في بعض الأحيان.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.8 على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة ، وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت بيانها كالتالى

القوة: 3.8 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 29.5573°Nشمالا، خط الطول: 35.1162E شرقا، والعمق: 20 كم.

التعليم: 300 ألف من طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان التدريبى للعربى والأحياء

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 300 ألف طالب تمكنوا من دخول منصة الامتحان الإلكتروني التدريبى فى أول ساعة من بدء الامتحان من أصل 640 ألفا، حيث انطلق الاختبار فى التاسعة صباحا، مشددة على أن الامتحان ممتد حتى التاسعة مساء، مشيرة إلى أن الطلاب يختبرون اليوم فى مادتين اللغة العربية والأحياء.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لسقوط أمطار على السواحل خلال النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب المنخفضة على مسطح البحر المتوسط تتقدم نحو الساحل تدريجيا خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط الأمطار على المناطق القريبة من الساحل على وجه الخصوص، تكون غزيرة في بعض الأحيان.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار تزداد فرص الأمطار على المناطق الداخلية لمحافظات الدلتا، كما يستمر نشاط الرياح علي كافة المناطق الشمالية وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، كما يزيد نشاط الرياح الاحساس بهذا الانخفاض.

رئيس الوزراء: الرئيس يعطى أولوية كبيرة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وتراكم المياه بالشوارع

شهدت محافظة الإسكندرية تقلبات جوية وأمطار غزيرة أغرقت عدد من المناطق بالمحافظة مثل كوبرى المندرة حيث تجمعت مياه الأمطار بكافة أسفل الكوبري مما أدى إلى تعطل حركة المرور لبعض الوقت.

وتواجد سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لشفط المياه المتراكمة بالشارع، وكذلك تواجد رجال المرور لتسيير الحركة المرورية بالشارع ،وقد فاقت تجمعات المياه التي سقطت من الأمطار علي المحافظة فجر اليوم، استيعاب شبكة الصرف الصحي التي تقدر ب8. 1 متر مكعب يوميا .

وزير المالية: الرئيس السيسى يحقق حلم المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة

أكد محمد معيط ، وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.

وزير الأوقاف: طبعنا 600 ألف كتاب لنشر الفكر المستنير والتصدى للتطرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استراتيجية الوعى التى أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021 تؤكد الجدية فى خلق جيل واعى ودور الوعى فى استقلال الدول، متابعا:" على مدار العامين الماضيين كان هناك اتصال مع كرم جبر، واتفقنا على إطلاق مبادرة عامة لدعم الوعى، ونحن منفتحون على جميع الجهات لبناء الوعى فى مصر".

نص تقرير المعمل الكيميائى لفحص "طفل المرور" يؤكد تعاطيه مخدر الحشيش

حصل ”الخليج 365” على نص تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى، الخاص بالمتهم أحمد أبو المجد والملقب بـ"طفل المرور" الذى أظهر نتيجة فحص وتحليل عينة الطفل المتهم. وكشف تقرير المعمل للقضايا الواردة من أقسام الطب الشرعى، فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 ، أن تحليل وفحص عينة الطفل المتهم الخاصة بمخدر الحشيش أظهرت إيجابية العينة وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 176 مليون سنة جنوب غربى الصين

اكتشف فريق علماء دولي 99 من آثار أقدام الديناصورات فى أحجار رملية بمدينة "تشامدو" في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، وقال "شينغ لي دا" الأستاذ المشارك بجامعة الصين للعلوم الجيولوجية وعضو الفريق المكون من خبراء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا –في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه وفقا للنتائج التي توصل إليها الفريق ونشرت في المجلة الأكاديمية "هيستوريكال بيولوجيا" الشهر الجاري، فإن آثار الأقدام المكتشفة يتراوح طولها بين 22 سم إلى 3ر99 سم وترجع إلى الصربوديات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم في العصر الجوراسي الأوسط ، منذ حوالي 176 مليون إلى 161 مليون سنة.