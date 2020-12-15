شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: لا داعٍ للقلق من طفرة كورونا ببريطانيا وننتظر التحليل الجيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه لا داع للقلق من الإعلان عن طفرة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، لأن الأمر يحتاج على مزيد من البحث لمعرفه مدى تحور الفيروس وشراسة نوعه الجديد الذى أعلن عنه في بريطانيا.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" يجب انتظار نتائج البحث العلمي عل هذا النوع الجديد من التحور لمعرفة التركيب الجيني له والتأكد من اختلافها عن السلاسة القديمة للفيروس من عدمه، وأيضا التأكد من ان هذا النوع الجديد حول فيروس كورونا إلى أكثر شراسة وقوة أم لا، قائلا : "التركيب الجينى هو الذى سيجيب على كل هذه التساؤلات".

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن فيروس كورونا جزء من عائله الفيروسات التنفسية التي تتحور بشكل مستمر مثل الانفلونزا، والدليل على ذلك قيام العلماء بعمل لقاح للإنفلونزا الموسمية كل عام للتوافق مع الشكل الجديد للفيروس المتحور.

وهناك حالة من الذعر تعيشها بريطانيا بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا ينمو بوتيرة أسرع في بعض أجزاء إنجلترا وتم إخطار منظمة الصحة العالمية بالظهور الجديد للفيروس ويجرى علماء المملكة المتحدة دراسات مفصلة لتفسير سبب حدوث هذه الطفرات وفك شفراتها، ووفقا لما أعلنه وزير الصحة البريطاني تم تسجيل 1000 حالة بهذا المتغير في الغالب في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات فيما يقرب من 60 منطقة سلطة محلية مختلفة.