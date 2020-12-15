شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح وأتربة وأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، على كل أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيئ حتى غد الأربعاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، فى نقاط مبسطة كما يلى:-

الثلاثاء 15 ديسمبر : - انخفاض آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ونشاط للرياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

الأربعاء 16 ديسمبر : - أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .



القاهرة الكبرى: القاهرة الكبرى: الثلاثاء 15 ديسمبر : الثلاثاء 15 ديسمبر : - انخفاض آخر في درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية .

- نشاط للرياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية