مصدر بالصحة: تسلم الشحنة الثانية من لقاح كورونا خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن تتسلم الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم، أن الدفعة الثانية تتضمن 50 ألف جرعة من اللقاح وهيّ نفس الكمية التي تسلمتها مصر الخميس الماضي.

وكانت مصر تسلمت، الخميس، أول شحنة من اللقاح. وأعطت السلطات الصينية اللقاح لنحو مليون شخص في إطار برنامج طوارئ.

وأوضح المصدر أن اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين بفاصل 21 يوماً، سيكون مجانياً، وستعطي الأولوية للطاقم الطبي والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وبحسب المصدر، فإن الشحنة من المقرر أن تصل عبر مطار القاهرة الدولي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين والسفير الصيني بالقاهرة، والقائم بأعمال السفير الإماراتي بمصر.

وفي وقت سابق أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانًا.

وقال هيكل في تصريحات صحفية له، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد "هيكل" أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.