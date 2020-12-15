بمساعدة الزوجة.. ضبط سائق يدير شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام سائق ، وزوجته – مقيمان بمحافظة القاهرة، بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، عن طريق قيامهما بالتعاقد على 4 هواتف أرضية، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين بدون ترخيص من الأجهزة المعنية نظير مبالغ مالية، واستخدام محل إقامتهما مركزاً لإدارة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومشاركة لجنة فنية من الجهات المعنية تمكنوا من ضبط المتهم ، وبالتفتيش عثر على (44 جهاز "راوتر - سويتش مقوى إشارة – أكسيس بوينت) ، و (جهاز كمبيوتر يحتوي على برامج تشغيل شبكة الإنترنت – مجموعة من التوصيلات).

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشائه الشبكة المشار إليها بالاشتراك مع زوجته، بقصد توزيع خدمات الإنترنت مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله شهرياً من المشتركين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.