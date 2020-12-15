شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فائق يشيد بقرار السيسي توزيع «لقاح كورونا» بالمجان للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المحور الرئيسى في التنمية البشرية هو الصحة، وأنه لايمكن تحسين حياة الناس أو الحفاظ على الحق في الحياة دون توفير الصحة الجيدة وتعزيز الرعاية الصحية.

وأضاف فائق، خلال جلسة النقاش المجتمعى حول «نظم التغطية الصحية ومنظورها الحقوقى في سياق جائحة كورونا»، والتي نظمت بدعم من الاتحاد الأوروبى، والتعاون الإنمائى الألمانى وبالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمة شمسية للحلول الصحية المبتكرة، أنه من الضرورى أن يتعاون العالم كله لإيجاد منظومة صحية قادرة على مواجهة كل المخاطر التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدده في صحته وحياته .

وتابع فائق«بعد الإعلان عن صلاحية العديد من الأمصال واللقاحات لكورونا، علينا أن نكون في غاية الحذر ونلتزم بكل تعليمات السلامة الصحية في الفترة القادمة وإلى أن يتاح التطعيم للجميع، وخاصة أنها تتزامن مع فصل الشتاء الذي ينتظر أن تزداد فيه قدرة الفيروس على الإنتشار».

وواصل «وهنا على المجتمع المدنى بصفة عامة مسئولية في توعية الناس على الإلتزام بتعليمات الأمان التي تصدرها وزارة الصحة» .

وشدد فائق على أنه من الواجب أن يتاح التطعيم أولاً للقوى الأكثر تعرضاً للخطر ثم المرضى ثم كبار السن، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية عن أولويات توزيع اللقاح، وأنه سيكون بالمجان لجميع المواطنين .

وأشار فائق إلى أن هذه الندوة تأتى أيضاً في إطار الإحتفال بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في باريس شهر ديسمبر 1948، معتبرا أن الإعلان يعد إنتصاراً للإنسانية خصوصاً أنه جاء بعدما شاهده العالم من مآسى وكوارث نتيجة الحرب العالمية الثانية.

ولفت فائق إلى أنه وفى هذا الإعلان اتفقت إرادة جميع دول وأعلنت عزمها على التحرر من الخوف، والفاقه، والتمتع بحرية الرأى وحرية العقيدة والعيش بكرامة، وأن تتساوى الناس جميعاً في الحقوق على أساس من الحرية والعدل، وإقامة السلام في العالم، ورفع مستوى المعيشة في جو من التسامح والحرية.

وأكد فائق ان الاحتفال هذا العام جاء في وقت انتشر فيه فيروس «كوفيد- -19» لينتهك أقدس حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، مشيرا إلى أن الجائحة قضت على حياة أكثر من مليون ونصف إنسان حتى الآن، فضلا عن أن الجائحة ورغم تقدم العلم والتكنولوجيا في العالم، فمازال الإنسان عاجزاً أمام مفاجآت الطبيعة وما تحمله من مخاطر .