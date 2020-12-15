شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية ومستحضرات تجميل «مهربة ومنتهية الصلاحية» في حمله بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام رؤساء المدن في القليوبية بالتنسيق مع مسؤولي الإدارات الصحيه بعمل حملات على الصيدليات للحد من انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة.

قال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم القيام بحمله قادها المهندس إيهاب مهدي والدكتورمجدي البكري نائبا الحي يرافقهم مدير المتابعه الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإدارة الصحية بحي غرب، واستهدفت الحمله بعض الصيدليات، وتم ضبط كميات من الأدوية المهربة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الصيدليات.

وفي كفر شكر قامت الأجهزة التنفيذيه بالاشتراك مع الإدارة الصحية بمتابعة أعمال الصيدليات بنطاق الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى، حيث تم تحرير 5 محاضر عدم وجود صيدلي بالمخالفة للقانون المنظمة للعمل.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن حملات المرور على المنظومة الصحية والصيدليات بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة مستمرة حفاظا على صحة المواطنين وتنفيذا لسيادة القانون.

حملة على صيدليات شبرا

حملة على صيدليات شبرا

حملة على صيدليات شبرا