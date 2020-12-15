شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تفحص الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية.. وإعلان الكشوف النهائية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، اليوم الثلاثاء، لجان الإشراف والمتابعة على العملية الانتخابية بمختلف كليات جامعة المنيا، في فحص الطعون بعد أن انتهت مدة تلقيها من قبل المرشحين، على أن يتم إعلان الكشوفات النهائية للمرشحين، غدا الأربعاء.

وبلغ عدد الطلاب بالكشوف المبدئية 757 طالبا وطالبة بعد استيفائهم لشروط الترشح والتي منها: أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، ومستجداً في فرقته الدراسية، وأن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة وكليته، وأن لا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً، وذلك من بين 881 طالب تقدموا للترشح لعضوية الاتحاد، حيث تصاعدت نسبة أعداد تمثيل الطلاب لتتخطى الـ61% بإجمالي عدد 460 طالب، بينما بلغ عدد الطالبات المرشحات بكليات الجامعة 297 طالبة بنسبة 39%.

ووصل إجمالي المرشحين باللجان العلمية بكليات الجامعة إلى 98 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد المرشحين باللجنة الفنية 109 طالب وطالبة، وترشح للجنة الثقافية 107 طالب وطالبة، وباللجنة الاجتماعية وصل عدد المترشحين إلى 118، وبالجوالة والخدمة العامة وصل عددهم إلى 106، كما ترشح بلجنة الأسر 110، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المترشحين باللجنة الرياضية إلى 109 طالبة وطالبة. على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقًا، بحيث تبدأ الدعاية الانتخابية بعد غد الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي.

كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، الثلاثاء المقبل الموافق 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية، الخميس 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وتضم اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لانتخابات مجالس اتحادات الكليات ومجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائباً، عضوية كل من: الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبعضوية الطالب أحمد غازي بكلية طب الأسنان ممثلاً عن الطلاب، والطالبة ميرنا أسامة بالسياحة والفنادق ممثلة عن الطالبات، عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية "الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والاجتماعية، والعلمية"، لفرق كليات الجامعة العشرين لهذا العام.