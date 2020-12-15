شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الرابع لقطار الشباب يختتم جولته في أسوان بعد زيارة المواقع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهى قطار الشباب «الفوج الرابع» من مشروع «اعرف بلدك» زيارته لأسوان، والتي استمرت ثلاثة أيام. وقام الوفد بزيارة العديد من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، حيث زار الوفد الشبابي السد العالي ورمز الصداقة ومعبد فيله والحديقة النباتية والقرية النوبية غرب سهيل. وشارك في الوفد ٣٨٠ شابًا وفتاة من مختلف المحافظات، منها بورسعيد والقاهرة وأسيوط والمنيا والإسكندرية وغيرها من المحافظات. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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