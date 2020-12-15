شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات حملة «حقك تنظمي» للصحة الإنجابية في مراكز أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور ايهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور، وكيل المديرية، ومدير إدارة تنظيم الأسرة، حيث انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك في مراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وتستمر المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري في إدفو شرق وإدفو غرب وأسوان، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا احلى».

و تأتي الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، حيث تستهدف الحملة نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.